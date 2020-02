I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fallo di mano di Calabria, il precedente Cerri: quando Rizzoli disse “Questo non è rigore”



In occasione dell’incontro tra arbitri e allenatori dello scorso mese di novembre, il designatore Nicola Rizzoli prese in esame il fallo di mano di Cerri in Cagliari-Brescia – molto simile per dinamica a quello di Calabria in Milan-Juventus – per spiegare la linea data ai direttori di gara: “Questo non è rigore”.

