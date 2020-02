I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fallo di mano di Calabria in Milan-Juventus, per l’AIA è giusto assegnare il rigore



L’Associazione Italiana Arbitri ha considerato giusta la decisione di Paolo Valeri di assegnare il rigore ai bianconeri per il tocco con la mano di Calabria nel finale di Milan-Juventus di Coppa Italia. Per i vertici arbitrali l’episodio è differente rispetto a quello di Cerri in Cagliari-Brescia.

Continua a leggere



L’Associazione Italiana Arbitri ha considerato giusta la decisione di Paolo Valeri di assegnare il rigore ai bianconeri per il tocco con la mano di Calabria nel finale di Milan-Juventus di Coppa Italia. Per i vertici arbitrali l’episodio è differente rispetto a quello di Cerri in Cagliari-Brescia.

Continua a leggere

Continua a leggere