Fallo di mano in Lecce-Spal, per Valeri al Var non è rigore (come con la Juventus)



L’episodio accaduto in Lecce-Spal ha alimentato polemiche per la valutazione da parte dell’arbitro Guida e del Var (Valeri) che non hanno ritenuto punibile il tocco di braccio di Bonifazi su colpo di testa dell’avversario. Anche il difensore degli estensi era di spalle come Calabria del Milan, allora però l’arbitro Valeri concesse il penalty alla Juventus.

