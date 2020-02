I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Famiglia di caprioli a passeggio nei Navigli senz’acqua: la scena ad Abbiategrasso



Una famiglia di caprioli a passeggio nel Naviglio nei pressi di Abbiategrasso, vicino Milano. L’inusuale scena è stata catturata da alcuni operai del Consorzio Villoresi, che si occupa della gestione dei canali. Complice il periodo di asciutta, cioè in cui non c’è acqua nei Navigli, gli animali selvatici ne hanno approfittato per una rapida passeggiata.

