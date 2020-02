I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fare sesso dopo i 40 posticiperebbe la menopausa, basta praticarlo con frequenza



Il sesso non fa bene solo allo spirito e allo stress, è anche un toccasana per la salute, soprattutto per le donne. Una recente ricerca ha dimostrato che chi lo pratica con frequenza dopo gli “anta” riesce a ritardare la menopausa.

Continua a leggere



Il sesso non fa bene solo allo spirito e allo stress, è anche un toccasana per la salute, soprattutto per le donne. Una recente ricerca ha dimostrato che chi lo pratica con frequenza dopo gli “anta” riesce a ritardare la menopausa.

Continua a leggere

Continua a leggere