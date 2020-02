I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Federica Nargi festeggia in grande i suoi 30 anni, al party Costanza Caracciolo col pancione



Federica Nargi ha compiuto 30 anni lo scorso 5 febbraio, ma i festeggiamenti sono arrivati qualche giorno dopo in un locale di Milano. Tra gli invitati la sua famiglia al completo, compresa l’ultima arrivata di casa Beatrice, nata a marzo 2019. Non poteva mancare l’inseparabile compagna di Striscia Costanza Caracciolo, in dolce attesa del secondo figlio da Bobo Vieri. L’ex Velina e il compagno Alessandro Matri sono stati immortalati in un divertente ballo in stile Pulp Fiction: di recente a Verissimo hanno parlato di matrimonio: “Non ho ancora fatto la proposta ma è in programma e sarà una grande festa”.

