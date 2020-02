I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Festival di Sanremo, il fratello di Diletta Leotta Mirko Manola: “Mia sorella non è rifatta”



Dopo la prima serata al Festival, Diletta Leotta è stata criticata dal pubblico per via del suo discorso sulla bellezza che “capita, non è un merito”. Molto utenti sui social hanno fatto notare che la conduttrice di Dazn avrebbe subito qualche ritocco plastico, nonostante suo fratello, Mirko Manola, chirurgo estetico, è pronto a giurare che la bellezza della giovane è del tutto naturale.

Continua a leggere



Dopo la prima serata al Festival, Diletta Leotta è stata criticata dal pubblico per via del suo discorso sulla bellezza che “capita, non è un merito”. Molto utenti sui social hanno fatto notare che la conduttrice di Dazn avrebbe subito qualche ritocco plastico, nonostante suo fratello, Mirko Manola, chirurgo estetico, è pronto a giurare che la bellezza della giovane è del tutto naturale.

Continua a leggere

Continua a leggere