Fiaccolata in ricordo di Gaia e Camilla: genitori si abbracciano davanti al murales per le figlie



Un centinaio di giovanissimi, compagni di scuola, amici e parenti di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli hanno sfilato con candele bianche e rosa in mano per le vie di Ponte Milvio. La manifestazione è stata organizzata per ricordare le 16enni morte in un incidente stradale su Corso Francia a Roma.

