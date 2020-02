I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Finisce in una scarpata con un trattore: ragazzo di 16 anni muore in un incidente a Ripalta Arpina



Tragedia in un’azienda agricola di Ripalta Arpina, in provincia di Cremona. Un ragazzo di soli 16 anni è morto in un incidente mentre guidava un trattore. Il giovane, approfittando delle vacanze forzate per via dell’emergenza Coronavirus, stava dando una mano al padre nell’azienda di famiglia: avrebbe sbagliato manovra e sarebbe finito in una scarpata.

