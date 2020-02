I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Firenze, professoressa contro Liliana Segre: “Cerca solo pubblicità”. Gli alunni 12enni denunciano



Una professoressa avrebbe messo in guardia i suoi alunni dal farsi prendere in giro da Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di concentramento, durante il giorno della Memoria: “Liliana Segre non la sopporto. E anche voi, ragazzi, non fatevi fregare da questi personaggi che cercano solo pubblicità”. Ma i ragazzini hanno subito riferito ai genitori le parole pronunciate in classe contro la sopravvissuta alla Shoah: ed è stata subito polemica.

