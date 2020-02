I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fischi ad Achille Lauro a Sanremo, i look eccentrici sollevano il pubblico dell’Ariston



Fischi ad Achille Lauro all’arrivo sul palco della quarta serata di Sanremo 2020. Il look dell’artista, vestito per l’occasione dalla Marchesa Luisa Casati Stampa, ha scatenato una protesta partita dal pubblico seduto in platea all’Ariston. Sui social, invece, Achille continua a essere uno tra i più apprezzati.

