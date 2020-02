I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Flop guardia medica, intesa di massima tra Ats e i medici: ma per i cittadini restano i problemi



In un summit tra Ats e i rappresentanti della sigla sindacale Snami dei medici di Milano, è stata raggiunta un’intesa di massima tra le parti per far rientrare il “caso della guardia medica” su suolo milanese. I dottori hanno ribadito la richiesta di avere un accompagnatore, ora assente con il trasporto in taxi, mentre l’Agenzia per la tutela della salute ha proposto l’attesa del tassista sino a visita completata. I medici hanno accettato con riserva: in tempi brevi Ats ha promesso di indire un nuovo bando.

