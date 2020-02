I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Focolaio di Coronavirus, Trenord sospende le fermate dei treni a Codogno, Maleo e Casalpusterlengo



A causa del focolaio di Coronavirus Trenord ha reso noto che i treni da domani, sabato 22 febbraio, non effettueranno fermata nelle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo. “I treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo – ha comunicato l’azienda – i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermeranno a Codogno. Il servizio è sospeso totalmente sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno”. Il provvedimento è previsto in un’ordinanza emessa da Regione Lombardia e ministero della Salute e sarà in vigore “fino a nuova comunicazione”.

Continua a leggere



A causa del focolaio di Coronavirus Trenord ha reso noto che i treni da domani, sabato 22 febbraio, non effettueranno fermata nelle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo. “I treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo – ha comunicato l’azienda – i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermeranno a Codogno. Il servizio è sospeso totalmente sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno”. Il provvedimento è previsto in un’ordinanza emessa da Regione Lombardia e ministero della Salute e sarà in vigore “fino a nuova comunicazione”.

Continua a leggere

Continua a leggere