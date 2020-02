I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Formula 1, test di Barcellona: Giovinazzi a muro, testacoda per Verstappen



La pista bagnata condiziona la mattinata del Day-2 della seconda e ultima settimana di test di Formula 1 prima dell’inizio del Mondiale: bandiera rossa per Giovinazzi a muro con l’Alfa Romeo e per Max Verstappen che finisce insabbiato nella ghiaia dopo un testacoda con la sua Red Bull. Escursione fuori pista anche per Bottas.

Continua a leggere



La pista bagnata condiziona la mattinata del Day-2 della seconda e ultima settimana di test di Formula 1 prima dell’inizio del Mondiale: bandiera rossa per Giovinazzi a muro con l’Alfa Romeo e per Max Verstappen che finisce insabbiato nella ghiaia dopo un testacoda con la sua Red Bull. Escursione fuori pista anche per Bottas.

Continua a leggere

Continua a leggere