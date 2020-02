I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Formula 2, pilota costretto a saltare i test in Bahrain per il Coronavirus



Il pilota danese Christian Lundgaard non prenderà parte ai test in Bahrain di Formula 2, campionato al quale partecipa anche il figlio di Michael Schumacher, Mick, perché rimasto bloccato in quarantena per due settimane a Tenerife dopo che nel suo albergo sono stati registrati dei casi di Coronavirus.

