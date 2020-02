I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, torna al Vasco da Gama



L’ex centrocampista dell’Inter, il colombiano Fredy Guarin, che nell’ultimo mese è stato senza squadra, torna a giocare da professionista. Guarin ha firmato un contratto biennale con il Vasco da Gama, che in un primo momento non gli aveva voluto rinnovare il contratto. Per il colombiano sarà la diciottesima stagione da professionista.

Continua a leggere



L’ex centrocampista dell’Inter, il colombiano Fredy Guarin, che nell’ultimo mese è stato senza squadra, torna a giocare da professionista. Guarin ha firmato un contratto biennale con il Vasco da Gama, che in un primo momento non gli aveva voluto rinnovare il contratto. Per il colombiano sarà la diciottesima stagione da professionista.

Continua a leggere

Continua a leggere