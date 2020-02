I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Frosinone, precipita elicottero dei vigili del fuoco: costretto ad atterraggio d’emergenza



Atterraggio ‘pesante’ per l’elicottero AB-206 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ha toccato terra in un campo in località Radicina nel comune di Anagni, provincia di Frosinone. Illesi i due piloti.

