Funerale Kobe Bryant, il dolore e le lacrime di Micheal Jordan: “Ho perso un fratello”



Dopo il commovente discorso di Vanessa Bryant, sul palco dello Staples Center è salito anche Michael Jordan: “Kobe è stato un’ispirazione per me, perché ho capito che voleva veramente diventare un giocatore forte come lo ero stato io. Da quel momento ho voluto essere il miglior fratello maggiore possibile per lui. Quando è morto Kobe, è morta una parte di me”.

