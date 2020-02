I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Funerale Kobe Bryant: in 20mila a Los Angeles per l’ultimo saluto



Grande commozione fuori e dentro il palazzetto di Los Angeles, dove Kobe Bryant e sua figlia Gianna hanno ricevuto l’ultimo toccante saluto. Il momento più commovente durante le parole di Vanessa Bryant: “Era il marito più straordinario ed era lui la metà più romantica della nostra coppia. Volevamo diventare vecchi assieme e mi diceva sempre che nostra figlia Gianna aveva preso da me. Dio sapeva che Kobe e Gigi non avrebbero potuto stare su questa Terra uno lontano dall’altra. E così se li è portati in paradiso assieme”.

Continua a leggere



Grande commozione fuori e dentro il palazzetto di Los Angeles, dove Kobe Bryant e sua figlia Gianna hanno ricevuto l’ultimo toccante saluto. Il momento più commovente durante le parole di Vanessa Bryant: “Era il marito più straordinario ed era lui la metà più romantica della nostra coppia. Volevamo diventare vecchi assieme e mi diceva sempre che nostra figlia Gianna aveva preso da me. Dio sapeva che Kobe e Gigi non avrebbero potuto stare su questa Terra uno lontano dall’altra. E così se li è portati in paradiso assieme”.

Continua a leggere

Continua a leggere