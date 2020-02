I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Furgone si ribalta sull’autostrada A4: chiuso tratto tra Palazzolo e Rovato, lunghe code



Un furgone si è ribaltato sull’autostrada A4 all’altezza di Erbusco, nel Bresciano, forse a causa del forte vento. Il mezzo ha perso parte del carico che ha invaso la carreggiata in direzione Venezia. Coinvolti altri due mezzi. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave. Pesanti conseguenze sul traffico, tratto chiuso tra Rovato e Seriate e lunghe code. Il consiglio per chi è in viaggio è quello di uscire a Palazzolo e rientrare in seguito, oppure di percorrere la Brebemi.

