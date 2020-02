I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gaffe di Mara Venier: “Irene Grandi non era al Festival di Sanremo 2020”



Clamorosa cantonata di zia Mara che a Domenica In ha chiesto a Bugo quale brano lo abbia colpito maggiormente tra quelli presentati a Sanremo 2020. Il cantante ha citato la collega Irene Grandi ma la Venier, probabilmente confusa perché febbricitante, ha fatto la gaffe: “Ma non c’era! Ah no, scusate, mi sono confusa con un’altra”.

