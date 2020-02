I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gaia e Camilla morte a Corso Francia, strada chiusa per la super perizia: droni al lavoro



Questa notte Corso Francia rimarrà chiusa per consentire la super perizia per verificare la dinamica dell’incidente in cui sono morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Nel corso dell’esame sarà utilizzato anche un drone per cercare di capire l’esatto punto dell’impatto e per determinare la velocità a cui andava Pietro Genovese.

