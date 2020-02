I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gallarate, si rifugiava nei conventi per non essere trovata: arrestata finta suora latitante



Si spacciava per suora alla ricerca di un posto dove stare perché orfana della zia ammalata, così una truffatrice 47enne originaria di Alessandria ha evitato il carcere per diversi mesi: sulla testa una condanna a oltre due anni di carcere proprio per truffa e furto. Un sistema ben collaudato che però ha trovato un fallimento nell’ultimo convento a Gallarate, dove la donna è stata scoperta.

Continua a leggere



Si spacciava per suora alla ricerca di un posto dove stare perché orfana della zia ammalata, così una truffatrice 47enne originaria di Alessandria ha evitato il carcere per diversi mesi: sulla testa una condanna a oltre due anni di carcere proprio per truffa e furto. Un sistema ben collaudato che però ha trovato un fallimento nell’ultimo convento a Gallarate, dove la donna è stata scoperta.

Continua a leggere

Continua a leggere