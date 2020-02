I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Garcia: “La Juve non ha punti deboli, CR7 il migliore al mondo, ma possiamo vincere”



Alla vigilia di Lione-Juventus, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, Rudi Garcia ha ha lanciato una stoccata alla Juventus: “Vinceranno sicuramente lo scudetto, la Champions? Non lo so, da quando c’è Cristiano Ronaldo è un obiettivo, esattamente come è per il Paris Saint Germain”.

