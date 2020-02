I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gattuso, problemi familiari e non si presenta in tv dopo Sampdoria-Napoli



Al termine della partita tra Sampdoria e Napoli, vinta per 4-2 dai partenopei, il tecnico Gennaro Gattuso non si è presentato in conferenza stampa. Il tecnico ha problemi familiari e per questo ha lasciato lo stadio di Marassi molto rapidamente. Al suo posto si è presentato il suo vice Luigi Riccio.

