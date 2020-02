I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gattuso ‘ringhia’ sul Barcellona: “Ci hanno fatto il solletico”



Il primo pareggio dell’era Gattuso il Napoli lo ha fatto contro il Barcellona. Al San Paolo è finita 1-1. Il tecnico dopo la partita era molto rammaricato per il risultato: “Ci hanno fatto il solletico, non hanno mai tirato in porta. Potevamo stare anche una giornata in campo, abbiamo pagato a caro prezzo un episodio”.

