Gattuso: “Temo Ranieri, ma dobbiamo vincere con la Sampdoria. Fabian Ruiz non ci sarà”



Alla vigilia di Sampdoria-Napoli, il Monday Night della 22a giornata, il tecnico Gattuso si è detto contento per il mercato (sono arrivati tre giocatori), ha ricordato il presidente Gaucci e ha svelato che voterà Mihajlovic per la Panchina d’Oro e ha annunciato il forfait di Fabian Ruiz: “Lui non ci sarà, Demme è in dubbio”.

