Genoa-Lazio, problema alla coscia per Acerbi nel riscaldamento. Vavro al suo posto



Francesco Acerbi non ha preso parte alla gara tra Lazio e Genoa per il riacutizzarsi di un problema alla coscia sinistra che lo aveva tenuto lontano dal campo nella giornata di venerdì. Il difensore non aveva mai saltato una gara per infortunio da quando veste la maglia biancoceleste. Al suo posto Simone Inzaghi ha schierato Vavro.

