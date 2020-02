I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Germania, strage ad Hanau: almeno 11 morti, il killer trovato senza vita in casa



Sono almeno undici i morti della strage armata di mercoledì sera a Hanau, in Germania. Lo ha reso noto la polizia precisando che 9 persone sono morte sotto i colpi degli spari in due bar dove si fuma i narghilè. A questi si aggiungono il sospetto killer trovato senza vita in casa insieme a un’altra persona.

