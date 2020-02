I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

GF Vip, Antonio Zequila dice di aver avuto una storia con Adriana Volpe. La replica: “Mi fai schifo”



Battibecco al Grande Fratello Vip tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, che parla di lei come di una fiamma storica con la quale avrebbe avuto una relazione. Adriana Volpe reagisce in malo modo e lui rievoca un caffè preso insieme anni fa. Quindi la conduttrice lo attacca: “Ma Pappalardo non ti ha insegnato niente. Sei un millantatore”.

