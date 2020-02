I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gf Vip, Montovoli minaccia di uscire nella notte. Serena: “Vada via, gli servono quattro soldi?”



L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scatenato la protesta di Patrick Ray Pugliese e Andre a Montovoli, convinti che la produzione conceda spazio in puntata solo a Pago e alla compagna Serena Enardu. Quando Montovoli ha minacciato di uscire perché ignorato, l’ex tronista ha commentato la protesta con sarcasmo: “E come mai non va via? Forse gli servono quattro soldi?”.

Continua a leggere



L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scatenato la protesta di Patrick Ray Pugliese e Andre a Montovoli, convinti che la produzione conceda spazio in puntata solo a Pago e alla compagna Serena Enardu. Quando Montovoli ha minacciato di uscire perché ignorato, l’ex tronista ha commentato la protesta con sarcasmo: “E come mai non va via? Forse gli servono quattro soldi?”.

Continua a leggere

Continua a leggere