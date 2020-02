I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

GF Vip, Nunzia la sorella di Pago entra in casa: “Siamo orgogliosi di te”



Sorpresa per Pago nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo un tuffo nel passato in cui il cantautore ha ricordato i momenti trascorsi con il padre, scomparso diversi anni fa, le emozioni continuano. Entra nella casa di Cinecittà la sorella, Nunzia. Dopo i saluti e le raccomandazioni i due si stringono in un fortissimo abbraccio.

