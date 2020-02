I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giallo a Sanremo, salta Roger Waters, niente videomessaggio al Festival: ‘Motivi di scaletta’”



Al Festival di Sanremo 2020 era atteso un video messaggio di Roger Waters, tra i fondatori dei Pink Floyd. Ad annunciarlo Amadeus in conferenza stampa (“Un regalo di Rula Jebreal” ha dichiarato il conduttore). Il contributo del cantante era al ventunesimo punto della scaletta della prima serata ma non è mai andato in onda. La Rai ha comunicato che la scelta è stata dettata dai tempi della scaletta. Ma cosa avrebbe dovuto dire Roger Waters?

