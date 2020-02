I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giallo a Treviso, 16enne va a scuola e scompare nel nulla: ricerche senza sosta per Charles



Apprensione a Orsago per la scomparsa del 16enne Charles Yume Nana: il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso venerdì 14 febbraio. È andato come sempre a scuole e poi è sparito nel nulla. I genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri che hanno dato il via alle ricerche. Sempre nel trevigiano si continua a cercare anche la 19enne Giorgia Cagnan, scomparsa da tre giorni.

