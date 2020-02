I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gianmarco Onestini vince un reality in Spagna e presenta Adara Molinero alla sua famiglia



Gianmarco Onestini, fratello di Luca, è stato il vincitore di ‘El tiempo del descuento’, spin-off del “Grande Hermano Vip”, a cui ha partecipato insieme alla compagna Adara Molinero. La modella spagnola vinse il Grande Hemano e lasciò il compagno Hugo Sierra dal quale aveva avuto un figlio, per amore di Gianmarco. Oggi sono più innamorati che mai e il ragazzo è pronto a lasciare per sempre l’Italia per vivere con lei: “Una cosa sola fino alla morte”.

