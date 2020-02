I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gianni Infantino: “La Fifa è pronta a discutere una nuova regola del fuorigioco”



Il presidente della Fifa Gianni infantino si è dimostrato d’accordo con Arsene Wenger in merito alla possibilità di modificare il regolamento del fuorigioco, in modo che venga fischiato solo in caso in cui ci sia ‘luce’ tra l’attaccante il difensore: “Sono sicuramente favorevole a un confronto su un nuovo modo di guardare alla regola”

Continua a leggere



Il presidente della Fifa Gianni infantino si è dimostrato d’accordo con Arsene Wenger in merito alla possibilità di modificare il regolamento del fuorigioco, in modo che venga fischiato solo in caso in cui ci sia ‘luce’ tra l’attaccante il difensore: “Sono sicuramente favorevole a un confronto su un nuovo modo di guardare alla regola”

Continua a leggere

Continua a leggere