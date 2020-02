I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giorgio Manetti: “Gemma Galgani incoerente, è ancora a Uomini e Donne a fingere di cercare l’amore”



Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo Tv’. L’ex “gabbiano” di ‘Uomini e Donne’ è convinto che ormai nessuno creda più alla dama del Trono Over. Non reputa verosimile che una persona stia per dieci anni in un programma televisivo sostenendo di cercare l’amore.

