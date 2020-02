I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giovanni Conversano, ennesimo attacco a Serena Enardu: “Le corna sono indelebili”



Dopo aver assistito alla scena in cui Pago e Serena si urlano addosso, Giovanni Conversano scrive sulle stories del suo profilo Instagram: “La caratteristica delle corna è indelebile: a chi si è attaccata una volta rimane per sempre. Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici”. Ennesimo attacco dell’ex di Serena.

