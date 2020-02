I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giua, il precedente: rigore assegnato a Cristiano Ronaldo simile a quello negato a Milik



Grandi proteste del Napoli per il mancato rigore concesso a Milik per il contatto con Donati, nel secondo tempo del match poi perso contro il Lecce. L’arbitro che ha ammonito per simulazione il polacco, si è consultato con il Var ma ha deciso di non rivedere l’episodio sul monitor a bordo campo, alimentando le perplessità degli azzurri. Spunta un precedente relativo a Juventus-Genoa del 30 ottobre scorso, quando lo stesso arbitro Giua non ha avuto dubbi nel sanzionare con il rigore un intervento molto simile, di Sanabria su Ronaldo.

