Gli Irriducibili si sono sciolti, ma dietro lo striscione ‘Ultras Lazio’ ci saranno sempre loro



Gli Irriducibili hanno annunciato con un comunicato il loro scioglimento. Dopo trentatré anni di dominio in Curva Nord, l’esperienza del gruppo è finita: “Ci sarà una svolta epocale, senza precedenti per la Nord. Per la prima volta in curva sarà presente soltanto uno striscione, dietro il quale si identificherà tutta la tifoseria laziale: Ultras Lazio”. Ma dietro questo striscione, ci sono sempre loro.

