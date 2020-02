I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Grande Fratello Vip, Wanda Nara sfoggia una scollatura vertiginosa: “Sono basica”



La nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 si apre in maniera piuttosto piccante. Wanda Nara, l’opinionista che affianca Alfonso Signorini nell’avventura del reality di Canale 5, si è presentata in studio con una scollatura vertiginosa che non è passata inosservata. Non solo il pubblico presente, ma anche gli spettatori a casa non hanno potuto non commentare la scelta di stile della showgirl.

