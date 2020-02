I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gregoretti, FdI e FI in aiuto di Salvini: presentato ordine del giorno in Senato contro il processo



Presentato ordine del giorno di Fratelli d’Italia e Forza Italia contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti: in assenza di un ordine del giorno presentato dagli alleati il voto in Aula non sarebbe nemmeno stato necessario. “FdI continuerà a difendere con convinzione il leader della Lega Matteo Salvini”, ha detto Giorgia Meloni.

