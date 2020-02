I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gregoretti, Salvini chiede il processo: “Voglio spiegare ai miei figli che non sono un delinquente”



Matteo Salvini si prepara al voto in Senato sul caso Gregoretti, chiedendo ancora una volta ai suoi di mandarlo a processo: “Ho la necessità di spiegare ai miei figli che papà non è un delinquente”. Ma i senatori del Carroccio sarebbero orientati verso l’astensione, oppure non parteciperanno al voto.

