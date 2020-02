I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gregoretti, Salvini se la prende con il Pd. Ascani: “I tuoi hanno votato l’ok al processo, paura?”



Scontro sui social tra Anna Ascani e Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Il leader della Lega: “Per il Pd devo andare a processo perché non ho tutelato l’interesse nazionale. Secondo me è proprio il contrario!”. La viceministra dem: “Matteo, non secondo il Pd, ma secondo i magistrati. Sono loro che hanno chiesto il processo. E pure i tuoi senatori, che hanno votato a favore. Capitano, paura???”.

