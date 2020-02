I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Guardiola: “Se non batto il Real in Champions, rischio l’esonero dal Manchester City”



Quale sarà il futuro di Pep Guardiola? Negli ultimi giorni si è parlato del possibile addio del catalano al Manchester City, e del forte interesse della Juventus nei suoi confronti per un eventuale dopo Sarri. La separazione tra il manager e i Citizens potrebbe anche concretizzarsi in anticipo: il diretto interessato infatti ha parlato del possibile esonero in caso di mancato successo in vista del confronto di Champions contro il Real Madrid.

Continua a leggere



Quale sarà il futuro di Pep Guardiola? Negli ultimi giorni si è parlato del possibile addio del catalano al Manchester City, e del forte interesse della Juventus nei suoi confronti per un eventuale dopo Sarri. La separazione tra il manager e i Citizens potrebbe anche concretizzarsi in anticipo: il diretto interessato infatti ha parlato del possibile esonero in caso di mancato successo in vista del confronto di Champions contro il Real Madrid.

Continua a leggere

Continua a leggere