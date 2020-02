I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Guglielmo Celestino, morto in via Aniello Falcone: fatale la caduta di spalle



Le prime indiscrezioni che arrivano dall’autopsia sul corpo di Guglielmo Celestino, il ragazzo di 19 anni morto in via Aniello Falcone, al Vomero, indicano che il giovane sarebbe caduto di spalle – e non di faccia come si pensava in un primo momento. Intanto, oggi, si svolgeranno i funerali di Guglielmo.

