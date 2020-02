I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Guglielmo, il 19enne trovato morto in via Aniello Falcone a Napoli: attesa l’autopsia



Si attende nei prossimi giorni l’autopsia sulla salma di Guglielmo Celestino, il ragazzo di 19 anni trovato morto in via Aniello Falcone al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Massimo il riserbo dei carabinieri, che al momento scartano solo l’ipotesi di morte violenta. Guglielmo aveva partecipato a una festa in uno dei locali della via, il cui gestore è affranto: “Da questa storia ne escono distrutte un sacco di persone”.

