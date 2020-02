I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gwyneth Paltrow e la paura del Coronavirus, in volo con la mascherina: “Come nel mio film”



Anche Gwyneth Paltrow ha paura del Coronavirus. Su un volo da Los Angeles a Parigi, l’attrice si mostra preoccupata con una mascherina in volto: Sono già stata in questo film. State tranquilli. Non stringetevi la mano. Lavetele frequentemente”. Il riferimento è al film “Contagion” di Steven Soderbergh.

