Haaland, l’idolo d’infanzia del bomber del Borussia Dortmund è l’ex Napoli Michu



Erling Braut Haaland è considerato uno degli astri nascenti del calcio europeo. L’attaccante norvegese fa gol in tutti i modi e da quando è arrivato al Borussia Dortmund è andato a segno 8 volte in 5 gare in Bundesliga. Tra le curiosità che riguardano questo ragazzo del 2000 c’è il suo idolo d’infanzia: il centravanti del BVB ha indicato tra i suoi punti di riferimento l’ex attaccante del Napoli Michu.

