Haaland, l’idolo d’infanzia Michu regala al bomber del Dortmund una maglia con dedica



È tempo di regali speciali per Erling Haaland: l’attaccante del Borussia Dortmund riceverà una maglia con dedica dal suo idolo d’infanzia Michu, ex attaccante di Swansea e Napoli, e dopo la foto del direttore sportivo del Burgos con il cadeau il giovane norvegese ha risposto in maniera entusiasta: “Wow, what a legend!”.

